Oficiais de Justiça em greve faseada até 5 de outubro

O Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) inicia hoje uma greve faseada até 5 de outubro, para exigir a melhoria da tabela salarial e a contagem integral do tempo de serviço congelado, entre outras reivindicações.

Segundo o sindicato, a greve irá decorrer todos os dias, nos períodos compreendidos entre as 10:05 e as 10:25, as 12:30 e as 13:30, as 14:25 e as 14:45 e das 17:00 até às 09:00 do dia seguinte.

A revisão da tabela salarial, a contagem integral do tempo de congelamento de carreira, o reforço do quadro de oficiais de justiça e a valorização e compensação pelo regime de disponibilidade e exclusividade a que estão sujeitos, entre outras questões mais técnicas, são algumas das reivindicações.

O ano passado, o SOJ também realizou uma greve parcial de 05 de novembro a 31 de dezembro.

Lusa