Deputada comunista Rita Rato em "corrida" inédita pela Europa nas legislativas

A deputada comunista Rita Rato vai ser a cabeça de lista da CDU pela Europa nas eleições legislativas de 6 de outubro, um círculo eleitoral em que os dois postos em disputa foram sempre atribuídos ao PSD e ao PS.

A licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais de 36 anos foi sempre eleita deputada à Assembleia da República no rol de candidatos por Lisboa, desde 2009, totalizando já três legislaturas no currículo, e corre agora o risco de ficar assim de fora do parlamento.

Há quatro anos, nas últimas eleições legislativas, a cabeça de lista da CDU pela Europa tinha sido a professora Teresa Soares, dirigente do PCP na Alemanha.

Entre os outros nomes divulgados pela candidatura que junta comunistas e "Os Verdes" contam-se o do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que se mantém como "número um" em Lisboa.

Além de Jerónimo de Sousa na capital e de Rita Rato na Europa, os restantes três candidatos conhecidos repetem a posição e o território de eleição face a 2015.

O deputado e dirigente comunista Francisco Lopes encabeça o distrito de Setúbal, a deputada Carla Cruz figura em Braga e o eurodeputado Miguel Viegas lidera em Aveiro.

Lusa