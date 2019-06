MAI afirma que entrega de 226 viaturas à GNR está prevista para 12 de junho

Em comunicado enviado à SIC, o gabinete de imprensa do Ministério da Administração Interna esclarece que as novas viaturas vão ser entregues à GNR dia 12 de junho.

O Jornal de Notícias avançava na edição de hoje que 100 viaturas novas estavam paradas há um mês nas instalações da Escola da Guarda, em Queluz.

No entanto, segundo a nota o MAI, das 226 viaturas a entregar,:

"105 chegaram anteontem e 18 chegaram ontem. As restantes chegaram ao longo do mês de maio, estando a decorrer os procedimentos de avaliação das condições das mesmas, por parte da GNR, para garantir a conformidade com o caderno de encargos e, ainda, a instalação de equipamentos para a atividade operacional".