Moonspell, Clã, Blind Zero e Orquestra Sinfonietta de Lisboa na 43.ª Festa do Avante

A 43.ª edição da Festa do Avante vai contar com atuações de grupos como os Moonspell, Clã, Blind Zero e Bonga, mas também com a Orquestra Sinfonietta de Lisboa e com filmes como Raiva, de Sergio Tréfaut.

O programa cultural da Festa do Avante inclui artistas como Anarchicks, Cais Sodré Funk Connection, Canções de Roda, Celina da Piedade (com João Gil), César Cardoso Quarteto com Julian Arguelles, Expensive Soul e Fast Eddie Nelson.

Entre os 10 palcos da festa, a organização destaca o palco batizado como "25 de Abril", para celebrar a Revolução dos Cravos, no qual acontecerá o concerto sinfónico Do Romantismo ao Modernismo, pela orquestra Sinfonietta de Lisboa, dirigida pelo Maestro Vasco Pearce de Azevedo.

O guitarrista britânico Jack Broadbent, o quarteto Jeffery Davis "LiftOff", Joana Amendoeira, o cabo-verdiano Jon Luz, os Kumpania Algazarra ou Mafalda Veiga são outras das presenças confirmadas na Festa do Avante deste ano, que se realiza entre 06 e 08 de setembro, na quinta da Atalaia, no Seixal.

Pedro Moutinho, Papillon e convidados, Quinta do Bill, Sebastião Antunes & Quadrilha, Segue-me à Capela, Semba, Gumbé e Coladera, a catalã Sílvia Perez Cruz, a irlandesa Tèada e Teresinha Landeiro são outros dos nomes confirmados na Festa do Avante.

Dos Estados Unidos vêm os The Last Internationale, da Polónia a Warsaw Village Band, mas também vão atuar os portugueses Terra Livre, Vitor Rua & the Metaphysical Angels, Throes + The Shine ou os Zorg.

Na literatura, os convidados são Lídia Jorge, Kalaf Epalanga, e Joana Bértholo.

No espaço dedicado às Artes Plásticas, a organização destaca a realização da 21.ª Bienal de Artes Plásticas, por contar com "uma enorme diversidade e afirmação das diferentes linguagens e tendências artísticas do mundo das artes e que, aberta a todas as obras e disciplinas artísticas, nomeadamente desenho, escultura, fotografia, gravura, pintura e vídeo, registou a participação de mais de uma centena de concorrentes".

Paralelamente, naquele espaço, haverá "uma exposição de pintura de José Santa-Bárbara, cuja atividade se multiplicou por diversas expressões artísticas: pintura, escultura, desenho, gravura, ilustração, medalhística, cerâmica (azulejo), design gráfico e design de equipamento".

De acordo com a organização, na edição deste ano serão introduzidas medidas para uma significativa redução do plástico, substituindo a utilização de pratos, taças e talheres por materiais biodegradáveis com base vegetal e aumentando a oferta disponível de canecas e copos reutilizáveis. Para criar mais sombras e tornar o espaço mais agradável, foram plantadas mais de 350 árvores e mais de 500 arbustos nos últimos anos.

