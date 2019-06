As mais vistas da semana

Um alerta da Deco

Os resultados de um teste da Deco a um protetor solar para crianças assustaram os portugueses. Afinal, o ISDIN Fotoprotetor Pediatrics Transparent Spray só tem fator FPS 15 e não 50+ como anunciado, revelou a associação de defesa do consumidor.

Por essa razão, a Deco enviou os testes para o Infarmed e pretende que este "atue em conformidade", depois dos resultados conhecidos em Portugal para o produto, à venda também noutros países.

Adepta invadiu o relvado na final da Champions

Um momento peculiar protagonizado pela namorada de um adepto também conhecido por invadir eventos desportivos. As imagens fizeram sucesso entre os internautas.

A "invasora" chama-se Kinsey Wolanski e é namorada de Vitaly, um adepto russo conhecido precisamente por invadir vários eventos desportivos e que fez alusão ao momento através da rede social Instagram.

Massa de ar frio a caminho de Portugal

Depois do calor extremo, uma tempestade ameaçou (e cumpriu) fazer descer os termómetros em Portugal. As previsões apontavam para chuva e máximas de 16 graus, uma descida acentuada depois de vários dias de calor.

Atenção ao vento que pode chegar aos 100km/hora na região norte e centro

Minho e Douro Litoral na rota de uma superfície frontal fria

Depressão Miguel traz vento e chuva forte a partir de quinta-feira

Agente da polícia pisada por um tuk-tuk em Sintra

Em Sintra, os ânimos exaltaram-se depois de ter sido cortado o trânsito nas vias que dão acesso à serra devido ao risco de incêndio.

Vários operadores de tuk-tuk manifestaram-se contra a decisão da autarquia. Entre buzinadelas e insultos, o protesto acabou por resultar no atropelamento de uma agente da polícia que estava no local.

A SIC, que estava no local, captou o momento em vídeo.

Momentos de tensão entre operadores dos tuk-tuk e o autarca de Sintra

“Uma fagulha dos tuk-tuk incendia a serra e depois ninguém é responsável”

Cancro da mama, pulmão e pâncreas: há três boas notícias

Na terça-feira, oncologistas de todo o mundo apresentaram resultados de investigações para "matar o cancro". Entre os milhares de estudos e resultados de investigações apresentados, há três boas notícias que se destacam.

No cancro da mama, os resultados de um ensaio clínico mostraram que 70% das pacientes que tomaram um medicamento com a molécula ribociclib ainda estavam vivas três anos e meio após o início do tratamento.

No caso do cancro do pulmão, há avanços no tratamento com imunoterapia - em que se obriga o sistema imunitário a atacar os tumores, mestres na arte de se tornarem invisíveis para os glóbulos brancos.

No cancro do pâncreas, um ensaio clínico apresentado em Chicago parece prometedor: um terço dos pacientes estavam ainda vivos ao fim de dois anos.

Sara morreu com tumor cerebral após diagnóstico de stress e ansiedade

Sara desmaiava e sentia fortes dores de cabeça, mas os médicos, nas cerca de 30 consultas a que foi, apontavam o diagnóstico para problemas do foro psicológico. A jovem acabou por morrer com um tumor de 1,7 quilogramas alojado na cabeça, descoberto na autópsia.

A SIC falou sobre o caso em abril no Casos de Polícia, mas este mês o caso chegou ao tribunal. Quatro médicos estão sentados no banco dos réus a responder por negligência médica.

Várias viaturas arderam em incêndio junto à VCI no Porto

Várias viaturas ficaram danificadas num incêndio num parque de estacionamento no Porto.

O fogo terá começado numa zona de mato junto à VCI, sentido Arrábida/Freixo, em zona próxima do viaduto do Amial. As chamas rapidamente alastraram ao parque de estacionamento da Rua Leonardo Coimbra, próxima da Universidade Fernando Pessoa.

"Três anos e meio a culpar outros e agora vêm pedir desculpas?"

O Governo está sob fogo pela falta de investimento e de condições nos transportes públicos. As reclamações aumentam, à semelhança da degradação e qualidade dos serviços.

O tema foi discutido no debate quinzenal com o primeiro-ministro, numa altura em que os partidos exigem maior oferta de serviços, mas o ministro da tutela nega o “caos” no setor.

A opinião de José Gomes Ferreira foi dos vídeos mais vistos esta semana.

Três turistas morrem na República Dominicana em apenas cinco dias

Um casal de Maryland e uma mulher da Pensilvânia morreram, na última semana de maio, de forma repentina, num hotel na República Dominicana.

Miranda Schaup-Werner, de 41 anos, morreu a 25 de maio enquanto tomava uma bebida do minibar do Bahia Principe Hotel, minutos depois de ter feito o check-in. Viajava com o marido, Dan Werner, para celebrar os nove anos de casamento, quando, de repente, sentiu uma dor aguda e desmaiou.

Um episódio com os mesmos contornos aconteceu na semana seguinte.

Sem filtro de partículas

Todos os dias, desde há pelo menos 7, 8 anos, é retirado o filtro de partículas de muitos automóveis a gasóleo em várias oficinas do país.

Devido ao elevado custo da sua substituição quando avaria, os proprietários das viaturas optam pela solução mais barata: retirar os filtros de vez.

O assunto é denunciado com regularidade pelos ambientalistas há bastante tempo, sem que as autoridades tomem medidas.

Nesta investigação SIC mostramos não só como esta prática bastante nociva para o ar que respiramos tornou-se comum e como bastaria que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes já tivesse escrito nova regulamentação para a travar.