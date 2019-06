Assaltantes disparam após serem surpreendidos pelo dono da casa

Três homens, com idades entre os 20 e os 30 anos, disparam esta sexta-feira "vários tiros" ao serem surpreendidos pelo proprietário de uma casa que estavam a assaltar em Fornelos, Ponte de Lima, disse fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Polícia Judiciária (PJ) disse que esta força está a investigar o caso.Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo informou que o assalto ocorreu cerca das 13:30 e que o alerta às autoridades foi dado cerca das 14:00.

Aquela fonte adiantou que o proprietário da casa sofreu ferimentos ligeiros "por ter sido esmurrado por um dos assaltantes, durante a fuga", tendo sido assistido no local.

A fonte daquela força policial adiantou que o homem "foi avisado do assalto por uma vizinha, tendo-se deslocado à habitação", situada na freguesia de Fornelos, no concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.

Segundo a mesma fonte, "ao aperceberem-se da presença do proprietário, os três assaltantes iniciaram a fuga do interior da residência, tendo disparado alguns tiros em direção da viatura do homem".

"Um dos três homens esmurrou o proprietário na cara para o imobilizar mais depressa, permitindo a fuga, na viatura, um Toyota Yaris, que tinham deixado em frente à habitação. Fugiram pela Estrada Nacional (EN) 201, em direção a Braga", especificou.

