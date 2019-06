Fisco terá equipa secreta que vigia, segue e fotografa contribuintes

O Governo nega que haja equipas secretas nas Finança, mas PSD e CDS querem explicações do Executivo e da Autoridade Tributária. As reações surgem depois do Jornal Económico ter revelado uma nova polémica com a Direção de Finanças do Porto. Em causa está a criação de uma equipa para vigiar e fotografar contribuintes considerados suspeitos de crimes fiscais.