Sindicato dos Enfermeiros promove petição pública para reavaliação da carreira

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou hoje, no Porto, que vai promover uma petição pública para que a carreira de enfermagem, assim como o descongelamento das progressões, sejam reavaliadas na Assembleia da República.

"A carreira publicada a 27 de maio, além de não valorizar a profissão, potencia muitas injustiças na transição. Cerca de 70% dos enfermeiros transitaram para a nova carreira sem qualquer alteração remuneratória", afirmou, em conferência de imprensa, a dirigente do SEP/Porto, Fátima Monteiro.

Segundo a sindicalista, "são centenas os enfermeiros especialistas que não foram contemplados com o respetivo suplemento. Só no Hospital de Santo António/Centro Hospitalar do Porto (CHP) ficaram de fora 175 enfermeiros especialistas, sendo esta situação similar a outras instituições. Por exemplo, no Hospital de Gaia, de 329 enfermeiros especialistas, só 233 irão usufruir do suplemento remuneratório".