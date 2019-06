As mulheres grávidas do distrito de Beja estão a ser obrigadas a dar à luz em Évora. A viagem de mais de 80 quilómetros tem que ser feita pelos próprios meios e sem assistência médica.

Em causa está a falta de médicos no Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Beja, situação que se mantém desde as 8h00 deste domingo e que se vai prolongar até às 8h00 de segunda-feira.

É a quarta vez este ano que a situação acontece no Hospital José Joaquim Fernandes.