Avioneta aterra de emergência na A12 e provoca dois feridos

Fonte oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil avançou à agência Lusa que a avioneta aterrou no sentido sul-norte da via e embateu em dois veículos, tendo provocado dois feridos, desconhecendo-se ainda o estado de gravidade dos ferimentos.

O alerta do acidente com a aeronave foi dado às 15:26 e no local, às 16:00 horas estavam 18 operacionais, entre bombeiros e elementos do INEM e seis viaturas.

Entretanto, fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse Lusa que foi notificado para uma ocorrência de uma aeronave ligeira que embateu em duas viaturas, na A12, acrescentando que vai deslocar uma equipa de investigadores para o local.

