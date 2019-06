Turismo do Minho pede comissão para analisar salários e carreiras

A Associação dos Profissionais de Turismo do Minho (APROTURM) pediu hoje a empresas, sindicatos e à confederação nacional a criação de uma "comissão conjunta" para "analisar as condições salariais, de trabalho e carreira" dos trabalhadores do setor.

"A APROTURM convida as associações empresariais do setor e a Confederação do Turismo de Portugal a criarem, conjuntamente com os sindicatos, uma comissão ao mais alto nível para analisar a problemática das condições salariais, de trabalho e de carreira, para que Portugal possa ter também o reconhecimento mundial de ter as empresas que melhor tratam os seus recursos humanos", defendeu a associação, em comunicado.

Referindo-se à eleição de Portugal como Melhor Destino Turístico europeu pelos World Travel Awards, a APROTURM lamenta que "o sucesso" do país e das empresas "não esteja retratado de igual modo nos salários dos profissionais de turismo e nas suas carreiras", pois estas "registam um défice elevado de reconhecimento".

"Portugal ainda não se encontra entre os destinos turísticos que melhor trata os seus profissionais de turismo", alerta a associação.

De acordo com a APROTURM, "são conhecidas as condições de trabalho e os baixos níveis remuneratórios praticados de forma generalizada no setor".

A associação elogia os "excelentes resultados" de Portugal "em 39 áreas distintas do turismo", notando que "os profissionais têm vindo a contribuir de forma extraordinária para o sucesso das empresas, de Portugal e do Minho no desenvolvimento do turismo".

"O reconhecimento internacional vem demonstrar que o setor continua a ser uma exceção, assumindo-se como uma alavanca para a economia e emprego nacionais", observa.

3º ano consecutivo

Portugal foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o Melhor Destino Turístico europeu pelos World Travel Awards, numa cerimónia que decorreu no sábado à noite na Madeira.

Além de Portugal, estavam nomeados para este prémio Áustria, Inglaterra, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia, refere a informação.

Portugal recebeu 39 prémios (mais três do que em 2018).

Além do prémio de Melhor Destino Europeu, Lisboa recebeu o prémio de Melhor Destino de 'City Break' e Melhor Porto de Cruzeiros, a Madeira foi eleita o Melhor Destino Insular, os Passadiços do Paiva ganharam o prémio de Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico e o Dark Sky Alqueva recebeu o Prémio Europeu de Turismo Responsável.

O Turismo de Portugal, por sua vez, recebeu o prémio de Melhor Organismo Oficial de Turismo.

LUSA