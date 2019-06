Acusadas oito mulheres por furtos de cartões de crédito a turistas em Lisboa

O Ministério Público acusou oito mulheres, uma das quais está em prisão preventiva, por furto qualificado, burla informática e falsificação de documento, por factos ocorridos entre setembro e dezembro de 2018, em Lisboa.

Segundo uma nota do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, hoje divulgada, o MP entendeu que as arguidas, de nacionalidade estrangeira, "integraram um grupo organizado" que se dedicava a furtar carteiras a turistas para posterior utilização dos cartões de créditos em diversos estabelecimentos comerciais da cidade, nomeadamente para a compra vestuário e acessórios e produtos de joalharia de elevado valor.

De acordo com a acusação, as arguidas "agiram de forma concertada e de acordo com um plano previamente delineado, elegendo cuidadosamente as vítimas, quase sempre turistas que aparentavam ser titulares de elevadas quantias monetárias".