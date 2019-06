O projeto do Dark Sky Alqueva, que oferece experiências visuais relacionadas com o astroturismos, através de telescópios, foi premiado com com o galardão de melhor destino turístico responsável na Europa.

A atração desta experiência visual centra-se na observação, através de telescópios, de "estrelas nublosas e planetas", como destaca Nuno Santos, membro do projeto.