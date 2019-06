Um acidente entre duas viaturas ligeiras de passageiros, ao início da tarde, em Alcabideche, freguesia do concelho de Cascais, levou ao corte da Avenida de Sintra, como avança o Notícias ao Minuto.

De acordo com a publicação, que cita informação do Comando Distrital de Operações de Socorro, do acidente resultaram três feridos graves.