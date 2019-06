Insucesso escolar diminuiu em 17 turmas da área metropolitana do Porto

O movimento Transformers foi criado em 2010 com o objetivo de potenciar os talentos de cada aluno, através de uma rede de mentores, e reduziu em 44% o insucesso escolar.

A taxa de alunos com classificação negativa diminuiu 28%, no ano letivo 2017/2018, nas 17 turmas do Porto.