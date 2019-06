O pedido da Direção-geral da Saúde

A diretora-geral da Saúde apelou hoje para que as populações evitem comportamentos de risco e tomem medidas preventivas em situações extremas de calor, de forma a não colocarem a saúde em perigo.

"É essencial que as pessoas assumam comportamentos preventivos em condições meteorológicas extremas, ondas de calor, e evitem comportamentos de risco, nomeadamente, durante o período de férias", disse à Lusa Graça Freitas à margem da apresentação do plano "Juntos Por um Verão Seguro 2019", em Monchique, no Algarve.