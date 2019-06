PJ deteve mulher suspeita de agredir e esfaquear casal em Braga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher suspeita de agredir e esfaquear um casal em Ferreiros, Braga, na noite de domingo, durante uma discussão entre familiares, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que a mulher, uma esteticista de 35 anos, está indiciada de homicídio qualificado na forma tentada e de ofensas à integridade física.

A detida vai agora ser levada a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

Foi ainda identificado e constituído arguido o marido da detida, indiciado pela prática de um crime de ofensas à integridade física.

"As vítimas, também marido e mulher, com ligações familiares aos agressores, foram agredidas a soco e a pontapé, tendo o homem sido ferido na cabeça e no abdómen por uma arma branca empunhada pela detida", refere o comunicado.