Primeiro prémio do Euromilhões vai para o estrangeiro, o terceiro prémio para Portugal

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões de hoje, no valor de 138,7 milhões de euros, saiu a um apostador no estrangeiro, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



O segundo prémio, de 212.540,78 euros, saiu a seis jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 74.254,75 euros, vai para quatro apostadores, um deles em Portugal.



O quarto prémio, no valor de 4.842,70 euros, saiu a 30 apostadores, dois dos quais com aposta registada em Portugal.



A combinação vencedora do concurso 047/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 25 -- 27 -- 39 -- 42 -- 46 e pelas estrelas 11 e 12.

