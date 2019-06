Wine Summit Must - Fermenting Ideas entre 26 e 28 de junho no Estoril

É já nos dias 26, 27 e 28 de junho que decorre a 3ª edição do Wine Summit Must - Fermentig Ideas, no Centro de Congressos do Estoril. É o mais internacional evento de vinhos realizado em Portugal e é já uma referência no calendário mundial de eventos vínicos, reunindo os maiores especialistas de todas as áreas do mundo do vinho. Rui Falcão, fundador e responsável pela organização deste evento, esteve na Edição da Manhã.