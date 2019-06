Casamentos, arraias e marchas pintam Lisboa em comemorações de Santo António

Os Casamentos de Santo António, os arraiais e o desfile de 24 marchas populares vão colorir hoje as Festas de Lisboa, animando a capital portuguesa em véspera de feriado municipal, motivando o condicionamento do trânsito na cidade.

Durante a manhã, pelas 11:45, 16 casais vão contrair matrimónio nos Casamentos de Santo António, evento organizado pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), numa cerimónia civil a realizar nos Paços do Concelho, seguindo-se a religiosa na Sé de Lisboa, às 14:00.

À noite, os casais de Santo António juntam-se ao tradicional desfile das Marchas Populares na Avenida da Liberdade.

Com centenas de participantes, as marchas contam com a participação de 20 grupos: Alfama -- vencedora em 2018 -, S. Vicente, Carnide, Bica, Bela Flor-Campolide, Ajuda, Baixa, Madragoa, Penha de França, Graça, Beato, Marvila, Bairro da Boavista, Olivais, Mouraria, Parque das Nações, Castelo, Alto do Pina, Alcântara e Bairro Alto.

Em extracompetição, vão desfilar pela avenida as marchas Infantil "A Voz do Operário", Mercados, Santa Casa, e a convidada Popular de Ribeira de Frades (Coimbra).

O trânsito na zona do Marquês de Pombal e da Avenida da Liberdade vai estar condicionado entre hoje e quinta-feira, devido às marchas, de acordo com a PSP.

A partir das 14:00 de hoje, vão existir condicionamentos de trânsito no eixo central da Avenida da Liberdade, entre a Rua Alexandre Herculano e o Largo da Anunciada.

Às 17:00 haverá corte de trânsito no eixo central da Avenida, entre a Rua das Pretas e Rua Alexandre Herculano e, a partir das 18:30, será interditada a circulação rodoviária entre a Praça Marquês de Pombal e a Praça D. Pedro IV (Rossio).

Esta interdição ao trânsito decorrerá até às 08:00 de quinta-feira.

A polícia aconselha ainda o uso dos transportes públicos, por ser mais prático e para se evitar conduzir depois de beber.

Hoje, espera-se uma grande afluência de visitantes no centro da cidade de Lisboa -- para celebrar o santo padroeiro da capital --, espalhados pelos diversos arraiais, com muita animação, sardinha assada e música popular.

As festas de Lisboa começaram no dia 01 de junho e terminam no dia 30.

