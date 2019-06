Instituto apela à dádiva de sangue no Dia Mundial do Dador

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) apelou hoje aos portugueses para assinalarem o Dia Mundial do Dador de Sangue, que se comemora na sexta-feira, com uma "dádiva de sangue".

"A efeméride pode ser assinalada de forma singela mas com muito significado, com uma dádiva de sangue", afirma o IPST em comunicado, lembrando que a autossuficiência em componentes sanguíneos é essencial para "uma boa prestação de cuidados de saúde".

Lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o mote da campanha deste ano do Dia Mundial do Dador de Sangue, que se assinala na sexta-feira, é "Sangue seguro para todos" e visa agradecer aos dadores e reconhecer este "gesto ímpar de solidariedade".

Nesse sentido, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) agradece "a todos aqueles que ao longo deste ano, através das suas dádivas voluntárias e altruístas de sangue ajudaram a salvar vidas".

A data visa também "consciencializar toda a população saudável, entre os 18 e os 65 anos, para a necessidade de dádivas regulares, que permitam a todos receber os componentes sanguíneos de que necessitam, quando e onde precisam", refere o instituto.

Na sexta-feira, os dadores podem dirigir-se aos Centros de Sangue e Transplantação de Lisboa, Porto e Coimbra, das 08:00 às 19:30, ou aos serviços hospitalares com serviço de colheita, bem como nas diversas sessões móveis de colheita que se realizam em todo o país.

Pode obter mais informação no site do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

Lusa