Metro de Lisboa prolonga serviço em duas linhas na noite de Santo António

O Metropolitano de Lisboa vai prolongar parcialmente o seu serviço até às 03:00 de quinta-feira, por ocasião das celebrações do Santo António, anunciou hoje a transportadora.

Associando-se às Festas de Lisboa, que têm na noite de hoje para quinta-feira o seu ponto alto, o Metro irá garantir a extensão do serviço até às 03:00 em quase todas as estações da linha Verde e da linha Azul, com a circulação de seis carruagens.

Segundo um comunicado do Metropolitano de Lisboa, esta extensão não abrange a estação da Avenida, que encerrará perto das 00:30 por questões de segurança.

As restantes linhas, a Amarela e a Vermelha, irão funcionar no seu horário habitual.

De acordo com o comunicado, no período de prolongamento deste serviço a empresa irá contar com o reforço dos seus trabalhadores e forças de intervenção da PSP nas estações.

Esta noite, véspera do Dia de Santo António em Lisboa (feriado municipal), decorrem por toda a cidade arraiais, sobretudo no centro, onde desfilaram as marchas populares.

A CP - Comboios de Portugal - anunciou também um reforço do horário durante a madrugada de quinta-feira nas linhas de Cascais, Sintra e Azambuja.

Lusa.