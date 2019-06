Turista sente-se mal e morre na praia da Fonte da Telha em Almada

Um turista morreu esta quarta-feira na praia da Fonte da Telha, em Almada, no distrito de Setúbal, depois de se ter sentido mal enquanto praticava 'kitesurf', disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o homem, estrangeiro, estava a praticar a modalidade desportiva quando se sentiu mal e "saiu da água pelo próprio pé".

No entanto, o turista desmaiou e "acabou por não reagir" mais, indicou a mesma fonte. Segundo o CDOS, são desconhecidas as causas que levaram à morte do homem.

O alerta para a ocorrência foi dado às 16:16, tendo mobilizado ao local os bombeiros de Cacilhas, a Polícia Marítima e uma viatura médica. A agência Lusa tentou contactar a Polícia Marítima, mas até ao momento não foi possível obter declarações.

Lusa