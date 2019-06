Vítor Constâncio admite processar Filipe Pinhal depois do que o antigo administrador do BCP disse no Parlamento, sobre o alegado plano para controlar o banco. T

ambém José Sócrates já veio garantir que nada teve a ver com o caso e diz que é "pura velhaca maledicência".

Na terça-feira, no Parlamento, Sócrates, Teixeira dos Santos e Constâncio foram acusados pelo ex-administrador de terem comandado um assalto ao poder no BCP.