Compra do SIRESP só será concretizada no final do ano

O Governo já chegou a acordo com a Altice e a Motorola para a compra do SIRESP. O Estado vai adquirir 100% da empresa por 7 milhões de euros, mas a compra só será oficializada no final do ano. Ainda assim, o Governo garante que o sistema não vai sofrer qualquer disrupção durante o verão.