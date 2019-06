Detido no Algarve homem procurado pela Interpol por abuso sexual de criança

A Polícia Judiciária (PJ) de Portimão anunciou esta quinta-feira a detenção, no Algarve, de um homem procurado pelas autoridades russas, através da Interpol, para cumprir pena por abuso sexual de menores.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem, de ascendência italana e russa, foi detido na zona de Armação de Pêra, no concelho de Silves, "no âmbito de um pedido internacional de detenção provisória com vista à extradição".

Sobre o empresário, de 52 anos, pendia um mandado de detenção internacional pela prática de crimes de abuso sexual de criança, acrescenta aquela polícia.

O Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão foi apoiado nesta operação pela Unidade de Cooperação Internacional.

O detido vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Évora para eventual extradição.



Lusa