Um incêndio num camião obrigou ao corte de circulação na A10 nos dois sentidos, zona de Benavente, no distrito de Santarém. As imagens, divulgadas nas redes sociais mostram o pesado de mercadorias a arder, no sentido Benavente-Carregado, assim como uma zona de vegetação na berma da autoestrada para onde as chamas propagaram.

O alerta foi dado perto das 10h30. Para o local foram destacados 20 operacionais apoiados por 9 viaturas.