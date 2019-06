Criança mordida por víbora em Penela esteve cerca de meia-hora à espera de socorro

Uma criança de 11 anos foi mordida por uma víbora cornuda na Serra do Espinhal, no concelho de Penela, distrito de Coimbra. O rapaz continua internada no Hospital Pediátrico, em situação estável e a evoluir favoravelmente. A família procurou ajuda numa farmácia enquanto ligavam para o INEM, mas esteve cerca de 30 minutos à espera do socorro.