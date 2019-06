Os objetivos de António Costa para a próxima legislatura 

António Costa, destacou alguns dos desafios para a próxima legisltura na abertura da primeira de quatro convenções, Desigualdades, Alterações Climáticas, Demografia e Sociedade Digital, sob o lema Porque#TodosDecidem, no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em Viseu.

As medidas que vão fazer parte do programa eleitoral do PS começam a ser debatidas, a partir deste sábado, em convenções por todo o país. Algumas medidas já têm sido avançadas, entre elas, o aumento significativo para técnicos superiores da Função Pública e o investimento no Serviço Nacional de Saúde.

No programa socialista, destaca ainda o combate à corrupção com mais meios e a intenção de reajustar a lei para dar maior proteção aos delatores.

Convenções temáticas do PS

O Partido Socialista começou este sábado, em Viseu, um conjunto de quatro convenções temáticas. O partido vai estar em várias cidades do país e quer chamar os cidadãos a participarem na construção do programa eleitoral do partido para as legislativas.

A primeira convenção teve as desigualdades como tema central. Nas próximas, vão ser discutidas as alterações climáticas, a demografia e a sociedade digital.

O programa eleitoral vai ser apresentado na convenção nacional, a 20 de julho.