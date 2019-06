Duas pessoas desalojadas devido a incêndio numa habitação em Setúbal

Duas pessoas ficaram hoje desalojadas devido a um incêndio ocorrido na sua habitação no centro de Setúbal, tendo as chamas provocado danos no interior da casa, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 08:28, atingiu um apartamento no terceiro piso de um prédio de 10 andares, situado na Rua Zófimo Ramos Luz.



A mesma fonte avançou que a habitação sofreu danos no seu interior e que ficou sem condições de habitabilidade, adiantando que as duas pessoas foram realojadas em casa de familiares.



As operações de socorro mobilizaram elementos dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, da PSP, da empresa de distribuição de gás e da Proteção Civil Municipal, num total de 18 operacionais, apoiados por sete veículos.



Lusa