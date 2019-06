Portugueses podem confiar no SIRESP, garante ministro da Administração Interna 

O ministro da Administração Interna afirmou hoje que os portugueses "podem confiar" no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP), destacando o "investimento significativo" feito depois dos incêndios de 2017.

Em declarações aos jornalistas no final da cerimónia de inauguração do quartel dos Bombeiros Voluntários de Vialonga, no conselho de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), Eduardo Cabrita afirmou que foi feito "um investimento significativo", o que permitiu dotar o SIRESP de "uma rede de redundância", com 451 antenas de satélite e 18 estações de redundância elétrica.

O ministro frisou que este investimento permitiu que o SIRESP tivesse funcionado sempre em 2018, mesmo quando "todas as redes convencionais falharam".

Com Lusa