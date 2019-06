Cavalo da GNR fugiu de militar e atravessou o centro do Porto sozinho

Um cavalo da GNR percorreu esta segunda-feira, sozinho, o centro do Porto, desde as Fontainhas até ao Carmo, em fuga depois de o militar se ter apeado para atender um transeunte, disse à Lusa fonte daquela força policial.

Segundo a fonte do Comando Territorial do Porto da GNR, o incidente ocorreu ao final da manhã na zona das Fontainhas, junto à Ponte do Infante, tendo o cavalo percorrido cerca de dois quilómetros até ao quartel.

Depois de o militar "ter tido necessidade de apear para dar uma informação a uma pessoa", o cavalo, "ou com a aproximação de um transeunte ou devido ao trânsito, assustou-se e fez aquilo que faz sempre quando está sozinho, que é regressar a casa", acrescentou a fonte.

No percurso até ao quartel, que fica junto ao Hospital Santo António, a GNR reconheceu a "anormalidade de haver um cavalo sozinho" em plena cidade do Porto, mas afastou a hipótese de "constituir perigo", pois, frisou um cavalo "não faz mal a ninguém".

Lusa