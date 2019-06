"O Presidente da República não entra em guerra com nenhuma classe profissional"

No passado sábado, no fim do Congresso Nacional de Professores, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, acusou o Presidente da República de não representar todos os portugueses.

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu e diz que considera incompreensíveis as críticas de Mário Nogueira. "O Presidente da República não entra em guerra com nenhuma classe profissional", sublinha Marcelo.