Padre rebelde readmitido no Funchal mais de 40 anos depois

A diocese do Funchal revogou a suspensão "ad divinis" aplicada ao Pe. Martins Júnior.

Com esta decisão, a Igreja tenta por fim a um diferendo que vem de julho de 1977, quando o então bispo D. Francisco Santana suspendeu o pároco da Ribeira seca, Machico, sob pretexto de que tinha uma actividade política contrária às orientações católicas.

O atual bispo do Funchal, D. Nuno Brás, entende que "passados estes anos, as razões primeiras que levaram à aplicação e manutenção dessa pena deixaram de existir". Depois de "ouvido o Rev.do Padre Martins Júnior e os Conselhos Episcopal e dos Consultores", o prelado "decidiu revogar a referida pena de suspensão" e nomear o Pe. Martins como "Administrador Paroquial da Ribeira Seca", uma função habitualmente transitória para a nomeação de um novo pároco.

A história do padre Martins é inseparável das convusões sociais e políticas na Madeira, depois do 25 de abril de 1974.

Conhecido pelas posições contra a guerra colonial e pela sintonia com os ideais da esquerda, o padre Martins defendia os agricultores do Machico, que eram obrigados a pagar pesadas rendas aos proprietários. Ainda em Novembro de 1974, o bispo do Funchal pediu a intervenção policial paera o expulsar da paróquia da Ribeira Seca, mas os paroquianos blindaram as instalações durante duas semanas e organizaram manifestações junto ao paço episcopal. Martins Júnior manter-se-ia em funções, mas seria suspenso "ad divinis" - impedindo o sacerdote de celebrar missas e ministrar os sacramentos - pelo prelado em 1977. Uma pena reconfirmada pelo sucessor, D. Teodoro de Faria.

Em 1985, a polícia ocuparia a igreja da Ribeira Seca durante três semanas, mas o padre Martins continuou a celebrar missa com os paroquianos fora das instalações paroquiais e a população recusaria um novo pároco. Martins Júnior voltou à paróquia e foi alvo de um processo crime por "abuso de designação, sinal ou uniforme". A concordata entre o estado português e o Vaticano entretanto mudou, e o processo caiu.

O caso do padre Martins Júnior teve durante décadas grande impacto político e religioso na Madeira, sendo o sacerdote considerado o principal inimigo público de Alberto João Jardim. É também conhecido por defender posições heterodoxas em relação à doutrina católica, como o "sim" no referendo sobre o aborto ou o direito à "eutanásia". Em 1995, recebeu as insígnias de Comendador das mãos do Presidente da República, Mário Soares.

O anterior bispo do Funchal, D. António Carrilho, iniciou o diálogo com o padre Martins Júnior para resolução do diferendo e a possível reintegração formal. Passo dado agora pelo novo bispo, D. Nuno Brás, que assumiu funções em 2018. Martins J+unior sempre reclamou inocência e refutou as acusações que levaram à suspensão "ad divinis". Compositor e instrumentista, é também autor de vários livros e discos, tendo ajudado a conservar o cancioneiro madeirense.