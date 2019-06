Calendário escolar com 3 semanas de férias de Natal

O calendário escolar agora conhecido para o próximo ano define mais uma semana de pausa no final do primeiro período e o início das aulas entre 10 e 13 de setembro. A grande novidade diz respeito às férias de Natal, que contam com três semanas de pausa, de 17 de dezembro a 6 de janeiro.