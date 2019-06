PSP em vigília de duas horas em Belas

O Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública (SU/PSP) promove esta terça-feira uma vigília frente à sede da Unidade Especial de Polícia (UEP), em Belas, Sintra, para "chamar a atenção" para as condições em que os agentes trabalham.

De acordo com um comunicado do SU/PSP estão em causa as condições de trabalho dos polícias que prestam serviço no Corpo de Intervenção, subunidade da UEP, mas também a "falta de equidade" na escolha dos agentes que prestam serviço nesta subunidade, pelo que no caderno reivindicativo do sindicato está a criação de um regulamento "no mais curto espaço de tempo" e a audição dos sindicatos nesse processo.