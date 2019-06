Quercus preocupada com contaminação na antiga Companhia de Fornos Elétricos em Nelas

A Quercus mostrou-se hoje preocupada com alegadas "evidências de abandono ilegal de resíduos" e "suspeitas de contaminação por mercúrio e chumbo" nas instalações da antiga Companhia Portuguesa de Fornos Elétricos, em Canas de Senhorim, no concelho de Nelas.

Em comunicado, a associação ambientalista refere que pediu esclarecimentos ao Ministério do Ambiente e da Transição Energética, na sequência de uma reportagem televisiva da SIC que mostrou "a realidade dramática desta situação".

Lamentando "o tempo que esta situação está a demorar para ser resolvida", a Quercus diz estar surpreendida "com o facto de a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, tendo conhecimento da existência de resíduos potencialmente contaminados com metais pesados como mercúrio e chumbo no interior destas instalações, só em maio deste ano ter aplicado multas ao detentor dos resíduos", a Caixa Geral de Depósitos.

"O chumbo e o mercúrio são metais pesados que apresentam toxicidade para os seres humanos e seres vivos, podendo causar anemia, degeneração das hemácias e interferir no sistema nervoso. As partículas de chumbo são inaladas como material particulado e vão-se depositando nos pulmões, apesar de também poderem ser adquiridas pela via digestiva", explica.

Segundo a Quercus, "a contaminação por chumbo no ambiente prejudica a natureza e o ser humano".

Investigação SIC

Antiga fábrica em Canas de Senhorim, que pertenceu a Manuel Godinho, é atualmente propriedade da CGD.

Na Investigação SIC desta segunda-feira, mostramos como uma fábrica em Canas de Senhorim, no concelho de Nelas, passou de potência de potência nacional a passivo ambiental com resíduos tóxicos.

A antiga Companhia Portuguesa de Fornos Elétricos é hoje propriedade da Caixa Geral de Depósitos e foi, durante vários anos, um dos estaleiros das empresas do grupo de Manuel Godinho, o sucateiro de Ovar envolvido no processo Face Oculta.

Desde 2013, a comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro conhece a existência de resíduos contaminados com metais pesados como mercúrio e chumbo no interior das instalações, mas só em maio deste ano decidiu aplicar multas ao banco público.

O Ministério do Ambiente não respondeu se está avaliado o impacto ambiental destes resíduos na população de Canas de Senhorim.

Consequências nos seres humanos e no ambiente

A associação ambientalista alude ainda aos efeitos tóxicos decorrentes da inalação de mercúrio, que podem provocar "aumento da frequência respiratória, fadiga, garganta dolorida, sabor metálico na boca, tosse, tremores, dores de cabeça e alterações comportamentais".

No que respeita aos impactes ambientais associados a uma potencial contaminação com metais pesados como chumbo e mercúrio, a Quercus refere "as consequências para a fauna local, a qualidade da água e dos lençóis freáticos e as suas utilizações, a contaminação do solo e a exposição humana".

A situação da antiga Companhia Portuguesa de Fornos Elétricos leva a Quercus a questionar se não haverá "outras instalações ou estaleiros de empresas que se encontrem nas mesmas condições em outras áreas geográficas, dado o nível de abandono em que se encontram antigas indústrias" de Portugal.

