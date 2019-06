Suspeito de balear jovem na estação de Rio de Mouro em prisão preventiva

O homem suspeito de balear outro no interior de um comboio na estação de Rio de Mouro, no concelho de Sintra, ficou em prisão preventiva, anunciou hoje a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Numa nota publicada na página da internet, a PGDL indica que o suspeito "ficou fortemente indiciado" pela prática de um crime de homicídio na forma tentada, depois de presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

"No essencial, e segundo os fortes indícios recolhidos, no dia 06 de junho de 2019, o arguido, no interior de um comboio, que se encontrava na estação de Rio de Mouro, envolveu-se em discussão com a vítima, tendo efetuado dois disparos com uma arma de fogo na direção deste, atingindo-o no pescoço e na nuca, tendo, em seguida, fugido do local", refere a PGDL.