Carro colhido por comboio em Barcelos faz três mortos

Avós e neta são as vítimas mortais de acidente entre comboio e carro em Barcelos

As três pessoas que morreram hoje na sequência de uma colisão entre um comboio e um automóvel numa passagem de nível em Carapeços, concelho de Barcelos, são avós e neta, disse fonte da GNR. Segundo a fonte, a menina teria 10 anos.

A fonte acrescentou que as três vítimas mortais seguiam no automóvel, que terá "desrespeitado a sinalização".

Acidente aconteceu numa passagem de nível com semáforos, na Linha do Minho, na freguesia de Carapeços, entre Nine e Braga. O alerta foi dado pouco depois das 9h40.

A circulação naquele troço da Linha do Minho está cortada.



De acordo com a página de Internet da Proteção Civil, às 11:00, no local encontravam-se 26 homens apoiados por 10 viaturas.

Fonte do INEM disse terem sido acionados para o local três ambulâncias de Barcelos, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos, bem como uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE).