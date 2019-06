Famílias desalojadas abriram portas da Quinta do Mocho a Marcelo

O Presidente da República elogiou a Câmara Municipal de Loures pela forma como resolveu o problema das famílias desalojadas pelo incêndio do antigo paiol militar de Sacavém, depois do Estado não ter conseguido dar resposta. Um mês depois, Marcelo Rebelo de Sousa visitou o bairro Quinta do Mocho, deixando o apelo para ser criada legislação para situações de emergência.