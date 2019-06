A1 reaberta totalmente ao trânsito após incêndio em autocarro

A Autoestrada 1 (A1) já foi reaberta ao trânsito na totalidade no sentido Norte-Sul, após um incêndio num autocarro, esta sexta-feira, entre o nó do Carregado e o de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, informou fonte da concessionária.

De acordo com fonte da Brisa, as três vias já foram desimpedidas e o trânsito flui com normalidade desde as 17:00, cerca de duas horas e meia depois do incidente.

O incêndio no autocarro de passageiros, da empresa Resende, ocorreu ao quilómetro 26, provocando o corte das vias.

Segundo a Proteção Civil, o alerta foi dado às 14:00 e o autocarro transportava 24 pessoas, que saíram da viatura pelos próprios meios.

Às 15:30, fonte da concessionária da autoestrada informava que a via da esquerda e a central já se encontravam abertas ao trânsito, exceto a via da direita, onde se encontrava o autocarro.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, trata-se do condutor do autocarro, que teve de ser transportado para o Hospital Vila Franca de Xira.

