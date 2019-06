Circulação do metro do Porto na ponte D. Luís I interrompida durante 10 dias

A partir de hoje, a circulação do metro do Porto está interrompida no tabuleiro superior da ponte D. Luís I devido a uma avaria num dos aparelhos de dilatação da ponte.



Os trabalhos de reparação, na travessia entre o Porto e Vila Nova de Gaia vão durar pelo menos 10 dias o que significa que, já a partir de amanhã, na noite de S.João. ninguém vai poder passar na ponte.

O presidente da empresa Metro do Porto, Tiago Braga, diz que está a avaliar alternativas para a circulação entre as duas cidades.

Apesar da interrupção, a linha amarela vai continuar a funcionar no Porto entre São Bento e o Hospital de São João e em Gaia entre as estações do Jardim do Morro e Santo Ovídio.