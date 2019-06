A história do FC Porto através das camisolas de jogo já se encontra reunida em livro. 'A Pele do Dragão' é o resultado de uma longa, e apaixonada, investigação de Francisco Araújo, marcando a estreia do autor e o lançamento da primeira obra editorial do Museu FC Porto. Numa edição bilingue (português-inglês), a obra é um desdobramento de fatos, estórias, pormenores e imagens, desde os primórdios do clube até à atualidade. O autor esteve na Edição da Manhã.