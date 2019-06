Lisboa conta com nova Unidade de Saúde Familiar a partir de hoje

A nova Unidade de Saúde Familiar Mónicas, em Lisboa, é hoje inaugurada e deverá prestar cuidados de saúde a cerca de 13.500 utentes, anunciou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Em comunicado, a ARSLVT avança que a USF Mónicas, situada na Travessa das Mónicas, será "composta numa primeira fase por seis médicos, seis enfermeiros e três secretários clínicos".

"A muito curto prazo esta USF vai crescer e prestar cuidados de saúde a cerca de 13.500 utentes atualmente inscritos na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados das Mónicas", acrescenta a mesma nota.

A unidade, que será inaugurada hoje às 16:00 e contará com a presença do presidente da ARSLVT, Luís Pisco, e da secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, vai funcionar todos os dias úteis, entre as 08:00 e as 20:00.

A USF Mónicas está integrada no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Central, que conta com "cerca de 289 mil utentes inscritos e abrange uma área territorial correspondente a 12 freguesias do concelho de Lisboa, num total de 32,94 km2".

Lusa.