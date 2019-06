O serviço de pediatria do Hospital da Luz, em Lisboa, vai estar condicionado durante os meses de verão. Em causa estão as obras de expansão do hospital.

Entre 1 de julho e 15 de setembro as urgências pediátricas deixam de funcionar 24 horas por dia e passam a funcionar das 8:00 às 21:00 horas.

A partir de 16 de setembro, o atendimento urgente de pediatria voltará a funcionar normalmente - 24 horas por dia, todos os dias do ano.