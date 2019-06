13 detidos em megaoperação da GNR a suposta rede que enganava idosos

Em comunicado a GNR confirma megaoperação com 275 elementos das Forças de Segurança, entre militares da GNR, Grupo de Intervenção de Ordem Pública e Comandos Territoriais de Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal, e elementos da Polícia de Segurança Pública.

Em causa está uma investigação que já dura há dois anos a vários suspeitos que se faziam passar por enfermeiros, assistentes sociais do centro de saúde, empregadas de limpeza a mando da paróquia local para enganar, furtar ou roubar idosos.

No processo constam mais de 30 vítimas e um esquema que passava por selecionava as vítimas, maioritariamente idosos vulneráveis da zona interior do país. Ao que a investigação conseguiu apurar os suspeitos entravam nas residências das vítimas para praticarem os furtos de dinheiro ou ouro e chegavam a recorrer à violência sempre que as vítimas ofereciam resistência.

Hoje foi dada ordem de cumprimento a 42 mandados, dos quais 16 de detenção e 26 em residências e veículos.

Até ao momento foram então detidas 13 pessoas, pela prática de crimes de furto e roubo, ao longo de todo o território nacional.