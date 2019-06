Lenda do "Beijo sem Fim" inspira festa na aldeia histórica de Sortelha

A lenda do "Beijo sem Fim" é o mote para a festa que vai acontecer entre sexta-feira e domingo na aldeia histórica de Sortelha, anunciou hoje a Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico.

Segundo a fonte, no fim de semana, a aldeia de Sortelha, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda, inaugura o ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa 2019" com uma festa inspirada na lenda que é considerada "uma das mais míticas estórias" da localidade.

"Conta a lenda que, no tempo em que Portugal lutava pela reconquista das Beiras aos mouros, a filha do alcaide de Sortelha ter-se-á apaixonado pelo príncipe mouro. Trocaram mensagens e presentes, até que um dia combinaram encontrar-se", é referido.

A organização acrescenta que "a mãe da donzela, sempre vigilante, decidiu segui-la" e, praticante de bruxarias, "assim que os dois se beijaram, amaldiçoou-os, transformando-os em pedra". "Surgiram, assim, os curiosos penedos de Sortelha, que até hoje são conhecidos como as Pedras do Beijo Eterno", explica a fonte em comunicado enviado à agência Lusa.

A "romântica lenda" inspira o primeiro evento do ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa 2019", que inclui um programa repleto de música, gastronomia, animação de rua e visitas guiadas. A festa é uma oportunidade única para descobrir a "belíssima Aldeia Histórica [de Sortelha] , assim como as suas gentes, que também participarão nos vários momentos do evento", refere a Aldeias Históricas de Portugal.

Segundo a fonte, o visitante é convidado a experimentar, por exemplo, antigas vivências do quotidiano dos habitantes da aldeia, como a recriação da ceifa e da malha com o 'Ti' Hermenegildo, o 'Ti' Raul Clara, o 'Ti' Manel Reis, a 'Ti' Celeste, a 'Ti' Alice e a 'Ti' Capitolina, ou aprender a fazer molídeas para transportar cestos no topo da cabeça, como antigamente, com a 'Ti' Hortênsia.

"Partindo da temática do romantismo, serão exploradas e partilhadas diversas abordagens artísticas à lenda do 'Beijo sem Fim': histórias de papel (teatro itinerante em miniatura), exploração plástica ('atelier' de pedras amorosas e 'atelier' de origami) e visitas guiadas encenadas com a participação da comunidade, numa partilha de saberes com uma companhia artística", acrescenta a nota.

Durante os três dias de festa também haverá jogos tradicionais, gastronomia e venda de produtos locais.

O evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do município do Sabugal, Junta de Freguesia de Sortelha, associações e agentes económicos locais.

O ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa 2019", que começa este fim de semana em Sortelha, prossegue no Piódão (06 e 07 de julho), em Linhares da Beira (12 a 14), Marialva (19 a 21), Castelo Novo (26 a 28), Castelo Rodrigo (06 a 08 de setembro), Castelo Mendo (27 e 28), Trancoso (11 a 13 de outubro), Idanha-a-Velha (01 a 03 de novembro), Monsanto (08 a 10), Almeida (29 e 30) e Belmonte (27 a 30 de dezembro).

Lusa