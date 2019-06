O objetivo da concentração dos trabalhadores dos transportes públicos é alertar para a degradação do serviço prestado pelas empresas públicas de transporte assim como para a diminuição do número de trabalhadores.

A concentração, que tem lugar esta manhã, na Estação do Cais do Sodré, foi promovida pela FECTRANS e pelas Comissões de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, da Comboios de Portugal, da Infraestruturas de Portugal e da EMEF.