Aposentação antecipada aos 60 anos na administração pública pode ser aprovada já amanhã

A aposentação antecipada, aos 60 anos, para os trabalhadores do Estado, vai ser discutida e pode ser aprovada já esta quinta-feira, garantiu à SIC fonte próxima do ministro Viera da Silva.

Trata-se do alargamento a toda a administração pública da regra que já permite, no regime geral para o setor privado, a reforma antecipada sem penalização para quem chegar aos 40 anos de descontos no ano em que faz 60 anos.

O alargamento aos beneficiários da Caixa Geral de Aposentações deve entrar em vigor a 1 de outubro e já estava previsto no Orçamento do Estado deste ano.