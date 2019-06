Chumbadas alterações ao Conselho Superior do Ministério Público

O Parlamento chumbou esta quarta-feira a entrada de membros eleitos pelo Parlamento no Conselho Superior do Ministério Público.

PS e PSD apresentaram propostas nesse sentido mas não houve entendimento entre os dois partidos sobre a forma de o fazer. Já Bloco de Esquerda, PCP e CDS votaram contra.

O PS queria que os magistrados estivessem em maioria no Conselho e o PSD propunha que as personalidades, escolhidas no Parlamento, tivessem uma representação maior.

Durante a discussão das propostas, o PCP acusou o PS e o PSD de quererem interferir politicamente em processos judiciais.

Os socialistas rejeitaram a crítica, afirmando que as declarações dos comunistas são calúnias e revelam ignorância.

As alterações mereceram também duras críticas, sobretudo da antiga procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, que disse que a autonomia do organismo seria posta em causa com o avanço da proposta.